Maurizio De Giovanni esplora l’unica esperienza universale e singolare

I padri e le madri dei Bastardi sono attraversati da una paura specifica che non è quella di perdere i figli, ma quella di non comprenderli più. E’ una paura silenziosa che non genera drammi eclatanti, ma piccoli scarti quotidiani, esitazioni e tentativi goffi di avvicinamento, un’imperfezione in cui De Giovanni trova la sua materia più autentica. La scrittura segue questa inclinazione con un ritmo misurato, quasi trattenuto, come se ogni scena dovesse lasciare spazio a una risonanza ulteriore. I dialoghi contengono descrizioni e mostrano una Napoli che, ancora una volta, non è solo un fondale, ma una presenza che respira insieme ai personaggi stessi, amplificandone le contraddizioni. Resta, alla fine, una domanda sospesa: che cosa significa oggi essere figli? De Giovanni non offre risposte, ma dissemina il testo di indizi emotivi. Essere figli, sembra dirci, è abitare una relazione che non si esaurisce mai, che cambia forma senza perdere intensità. E’, forse, accettare che l’origine non coincide con la comprensione. Se il romanzo lascia un’impressione duratura, è proprio per questa sua capacità di sottrazione, perché non spiega, non consola e non prende posizione, ma si limita a mostrare, con una precisione quasi discreta, che i legami più profondi sono anche i più difficili da nominare e che, nel tempo incerto che ci attraversa, essere figli resta l’unica esperienza davvero universale e irriducibilmente singolare.