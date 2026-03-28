L’adolescenza nella sua burrasca, in una ricca città di provincia

La famiglia Alfonsi come capita ancora nelle province italiane ha la forma immutabile di una qualunque famiglia italiana del Novecento: due genitori lavoratori e due figli: la primogenita Lucia e il più piccolo Mario. E proprio Mario è al centro del racconto di Desiderio. La sua storia è raccontata analiticamente da Andreoli che ne osserva i movimenti come dall’alto, definendo e mostrando i contorni di una relazione che prima agisce in complicità con la sorella, fino a liberarsi nell’opposizione ai genitori, visti e interpretati come il potere contro cui combattere. Non si tratta di una forma d’odio diretta, ma di un’interpretazione delle parti, un gioco di ruolo serissimo e necessario a Mario per liberarsi e liberandosi per scoprire se stesso e le proprie più urgenti necessità e quindi i propri più intimi desideri. Il lettore viene accompagnato da Vittorino Andreoli per mano, all’interno della crescita di Mario e delle sue dinamiche. La relazione fisica con la madre e il rapporto con il materno, l’imporsi della figura del padre e tutti i piccoli strappi infantili che determinano successivamente i movimenti interiori e i propri sentimenti, tra senso di abbandono e paure inconsce. Un percorso comune, ma al tempo stesso unico e privato che necessita poi di nuove urgenti scoperte e di potersi rivelare pienamente al mondo, determinando il proprio sé: “Il desiderio che sembrava coltivare era di essere come la sorella e, se fino ad allora aveva richiesto sempre di andare dove lei andava, di fare quello che lei faceva, adesso voleva un corpo esattamente come il suo”. Andreoli racconta la necessita di trovare il proprio genere al di là della forma data dal corpo, l’urgenza di uno svelamento che porti a scoprire la propria identità come nel caso di Mario che adolescente insegue sé stesso in un altro corpo e per farlo lotta per sé e per i propri affetti perché lo riconoscano e lo amino per quello che lui sente e sa di essere.