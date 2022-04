Louise Glück e le domande sull'infanzia a cui nessuno può più rispondere

C’è tanto silenzio nelle poesie di Louise Glück, quello in cui le domande perdute ti trovano. Spesso le abbiamo seppellite per correre più in fretta. Così anche nell’ultima raccolta tradotta da Massimo Bacigalupo per il Saggiatore: Ricette per l’inverno dal collettivo. Apro la poesia Pensieri notturni: poche parole tracciano i confini del sistema solare di qualsiasi famiglia. “Sono nata tanto tempo fa / Non c’è nessuno in vita / che mi ricordi da bambina. / Ero una bambina brava? / Cattiva? Tranne che nella mia testa / questo dibattito ormai / tace per sempre”. La domanda mi agita, non riesco a ignorare l’urgenza e l’irreperibilità di una risposta: quanti vivono o hanno vissuto accanto a me senza che nessuno possa o potesse più rispondere per loro? Per gli etruschi il saeculum era anche la massima estensione temporale in cui un evento rimane vivo nella memoria di qualcuno, per poi scomparire definitivamente. Ero una bambina brava? Nella mia famiglia ci sarà chi se lo sta domandando e soffre in silenzio, perché non trova risposte? Perché non esiste un “luogo” in cui sono conservate le tracce di quelle creature selvatiche, capricciose, musone, insonni, urlanti, caoticamente ilari, esplosive? Quel loro saeculum è finito per sempre.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE