Viganò, un Papa per QAnon

La teoria del complotto dei mitomani trumpiani ha attraversato l’Atlantico. A guidarli qui da noi potrebbe essere lo stesso arcivescovo che a giugno scrisse a Trump per invitarlo a capeggiare l’esercito dei figli della luce.

QAnon, la teoria del complotto dei mitomani trumpiani che ha ormai tutti i crismi di una religione millenarista, ha attraversato l’Atlantico. Ne ha dato notizia ieri l’edizione europea di Politico in un lungo reportage di Mark Scott (“QAnon goes European”). A favorire la propagazione di quel verbo tutto americano (il cuore della dottrina è che Trump stia conducendo una guerra segreta contro una cricca di pedofili sacrificatori di bambini annidata nel deep state e nelle élite globaliste) è stata la crisi del coronavirus; e non c’è stato bisogno di viaggi paolini, è bastato il tam tam elettronico a ottenerne la propagazione universale, ossia cattolica. Ai fedeli di QAnon manca dunque solo un Papa, e fortuna vuole che ce ne sia uno che si scalda a bordo campo, già nunzio apostolico nella terra d’origine della nuova fede: quell’arcivescovo Viganò che a giugno scrisse a Trump per invitarlo a capeggiare l’esercito dei figli della luce.

L’ultima sortita di Bergoglio ha innalzato il tasso del suo spirito profetico a livelli da prova del palloncino. A caldo, Viganò ha diffuso un comunicato per denunciare che il Papa ha dalla sua parte il deep state e la deep church, e che è sconcertante che nel famigerato documentario, oltre a difendere i gay, attaccasse Trump. Ieri sulla Verità si è spinto anche oltre: ha scritto che “assecondando il pensiero unico e l’ideologia sincretista del Nuovo Ordine Mondiale” quel criptomassone anticristiano di Bergoglio, in combutta con la lobby omosessualista (sic) dentro e fuori la chiesa, punta apertamente a uno scisma. Ossia, secondo il codice di Diritto canonico, al rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice. Magari in nome del codice QAnonico.