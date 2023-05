Milano cerca lavoro e non lo trova. Il ruolo decisivo degli ITS

Milano macina Pil e lavoro. Secondo i dati forniti da Excelsior di Unioncamere e di Afolmet per misurare i bisogni del sistema delle imprese, – pubblicati dal Corriere della Sera – in media sono 300 mila i profili richiesti dalle aziende, che spesso non trovano risposta. Nell’area metropolitana si moltiplicano le richieste di personale, per lo più mansioni con un alto livello di conoscenza. Ma spesso la ricerca delle imprese non ottiene risposta.

