Fra l'amarezza di Sala e la rabbia dei club, San Siro è un disastro

Il sindaco esprime tristezza perché lo stadio "non lo vuole più nessuno", ma dopo quattro anni di fuffa la reazione di Milan e Inter è il minimo. E no, non hanno vinto le società "privatizzatrici"

Il sindaco Beppe Sala si è detto “amareggiato” perché “San Siro non lo vuole più nessuno” e ha aggiunto di non capire perché qualcuno parli di “una battaglia persa del sindaco”. Comprensibile, ma serve qualche precisazione. “Amareggiato” può esserlo di certo, perché sulla possibilità di trovare una quadra win-win per il nuovo stadio che salvasse, se non il Meazza, almeno la proprietà pubblica, si era molto speso. Ma non può essere amareggiato se dopo quasi quattro anni da una legittima richiesta Milan e Inter, non avendo ancora avuto risposta, hanno deciso di averne abbastanza della burocrazia e di un’opposizione “civica” ottusa e ideologica. Sono loro a essere amareggiati, e costretti a cercare altre soluzioni. E se l’operazione “nuovo San Siro” fallirà, sarà una sconfitta anche per Sala. Perché aveva una logica, ma soprattutto perché Sala avrebbe potuto chiudere una scelta nel primo mandato, anziché consegnarsi alle logiche da assemblea studentesca del “dibattito pubblico” e stare a sentire “chiunque ha un tiramento”, come cantava il Mestrone, e di circondarsi poi di una componente verde-civica che programmaticamente remano contro il progetto.