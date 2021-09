Gli sbadigli elettorali, il Pd e i riformismi divergenti. Si parte

"Sogniamo l'endorsement di Draghi, proponiamo soluzioni concrete e immediate per la città". Parlano i riformisti milanesi

Una campagna elettorale fiacchina, anzi di più. Breve, nel disinteresse generale, post-vacanziera. Eppure Milano è la capitale del nord, è la locomotiva. Ma, sotto pelle, qualcosa si sta muovendo. Ma bisogna occuparsi di singoli candidati e singole candidature. Nomi e voci, e pure una formazione, quella dei Riformisti, ambiziosa al di là della raccolta delle preferenze (che saranno poche per tutti). Spiega al Foglio Gianfranco Librandi, grande regista del raggruppamento in cui ci sono i renziani, i calendiani, i civici e la società civile: “C’era l’esigenza di fare una lista comune al centro. Il motivo per cui ho dato il mio appoggio e il mio contributo a farla è quello di cercare di stabilizzare la politica. In questo momento la destra sovranista è avanti, e c’è bisogno di un centro molto forte, che possa arrivare fino al 15 per cento”.