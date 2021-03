Il Tar blocca i Buoni spesa del comune. Fortuna che c'è la app Too Good To Go

C’è app e app. Da una parte quella del Comune di Milano che prende il nome “Welfare Pellegrini”, abbinata ai buoni spesa, bloccata in quanto Palazzo Marino ha ricevuto la notifica di “un ricorso finalizzato, tra l’altro, ad ottenere la modifica dei requisiti soggettivi richiesti per l’erogazione". In pratica c’è chi si è lamentato. Per sostenere le famiglie milanesi in difficoltà vedendo ridotta la loro capacità di acquisto, era stato approvato l’Avviso di erogazione dei buoni spesa. Nulla da fare fino a nuove disposizioni. Dall’altra, invece, c’è un’app che va veloce e che fa diventare Milano prima “città d’Italia anti spreco”. Si chiama Too Good To Go (nata nel 2015 in Danimarca), arrivata in Italia da due anni, in città ha più di 1.200 esercizi commerciali che aderiscono per dare nuovo valore al proprio invenduto: sono state vendute tramite l’app più di 350 mila Magic Box. Grazie a questa attività, negli ultimi due anni i milanesi hanno risparmiato anche 875 tonnellate di Co2 salvando cibo invenduto che sarebbe stato gettato.

