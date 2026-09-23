Tutto quello che Trump e Xi (non) ci diranno. Ascolta il Foglio daily

Oggi Xi Jinping è a Washington per una visita di stato, la prima negli Stati Uniti dal 2015. Non ci si aspettano annunci clamorosi, ma è il formato quello che conta: è la cosa più solenne che un paese possa concedere a un altro, e arriva dopo i dazi e mesi di ritorsioni incrociate. Xi tratta da una posizione di forza – la Cina ha retto la guerra commerciale e il suo surplus resta sopra i mille miliardi – mentre Trump ha bisogno di portare a casa qualcosa.