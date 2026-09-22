Quota trenta. Cosa non torna sul tetto agli stranieri in classe. Ascolta il Foglio daily

Tra giovedì e venerdì il Consiglio dei ministri dovrebbe varare il decreto Scuola, con il divieto di velo integrale in classe e il tetto del 30 per cento agli alunni stranieri annunciato da Giorgia Meloni alla festa di Fenix. Una soglia che esiste già dal 2010, quando la fissò una circolare Gelmini, che però non è mai stata davvero applicata. Sul Foglio di oggi Paolo Manasse, economista all'Università di Bologna, ha messo alla prova la misura con i dati del ministero: 64 mila alunni in eccedenza nelle primarie e nelle medie statali, circa 129 mila bambini da spostare ipotizzando uno scambio uno a uno, un caso milanese in cui gli spostamenti interni alla città non basterebbero e un esempio americano. Ne parliamo con lui.