L'elefante, gli orchi e Washington. Una telefonata da Kyiv. Ascolta il Foglio daily
Un pezzo di questa guerra lunga quattro anni che raramente arriva nelle cronache: non le mappe delle offensive, ma gli uomini che fanno sì che quelle mappe si muovano. Il racconto di Micol Flammini dall'Ucraina
29 LUG 26
(AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Nel sud dell'Ucraina un tenente di nome Slon, che significa elefante, comanda un reparto di dronisti con l'obiettivo di allargare la "kill zone" che separa le linee ucraine da quelle russe, per isolare la Crimea. La nostra inviata Micol Flammini lo ha incontrato sul fronte di Kherson. Ne parliamo con lei, mentre a Washington Zelensky e Trump si incontrano, a pochi giorni dalle proteste per le dimissioni forzate del ministro della Difesa Fedorov.
Abbiamo citato: