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L'elefante, gli orchi e Washington. Una telefonata da Kyiv. Ascolta il Foglio daily

Un pezzo di questa guerra lunga quattro anni che raramente arriva nelle cronache: non le mappe delle offensive, ma gli uomini che fanno sì che quelle mappe si muovano. Il racconto di Micol Flammini dall'Ucraina

di
Enrico Cicchetti
29 LUG 26
Immagine di L'elefante, gli orchi e Washington. Una telefonata da Kyiv. Ascolta il Foglio daily

(AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Nel sud dell'Ucraina un tenente di nome Slon, che significa elefante, comanda un reparto di dronisti con l'obiettivo di allargare la "kill zone" che separa le linee ucraine da quelle russe, per isolare la Crimea. La nostra inviata Micol Flammini lo ha incontrato sul fronte di Kherson. Ne parliamo con lei, mentre a Washington Zelensky e Trump si incontrano, a pochi giorni dalle proteste per le dimissioni forzate del ministro della Difesa Fedorov.
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Enrico Cicchetti

Nato nelle terre di Virgilio in un afoso settembre del 1987, cerca refrigerio in quelle di Enea. Al Foglio dal 2016. Su Twitter è @e_cicchetti