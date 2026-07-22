Come si traduce Fahrenheit 451 in cinese. Ascolta il Foglio daily

Nello stesso giorno, a Pechino si premiano gli scrittori di regime e a Hong Kong si arrestano i librai. Da una parte i Premi Lu Xun, il riconoscimento letterario più prestigioso della Cina. Dall'altra due librerie indipendenti sotto sequestro, cinque persone in manette, decine di scatoloni di libri portati via dalla polizia. Oggi vi raccontiamo come i libri, in Cina, siano tornati a essere il simbolo di due cose opposte: la propaganda e la repressione.