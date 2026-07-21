I libri sono di nuovo il simbolo della repressione (e della propaganda) cinese
Nelle librerie indipendenti di Hong Kong gli agenti cercano testi “sediziosi”, mentre nella capitale i Premi Lu Xun incoronano la letteratura approvata dal sistema
L'edizione in cinese tradizionale del volume “La governance della Cina sotto la leadership di Xi Jinping” esposta alla Fiera del Libro di Hong Kong
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È nata il 4 luglio. Giornalista del Foglio da più di un decennio, scrive soprattutto di Asia orientale, di Giappone e Coree, di Cina e dei suoi rapporti con il resto del mondo, ma anche di sicurezza, Difesa e politica internazionale. È autrice della newsletter settimanale Katane, la prima in italiano sull’area dell’Indo-Pacifico, e ha scritto tre libri: "Sotto lo stesso cielo. Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l'Asia", “Al cuore dell’Italia. Come Russia e Cina stanno cercando di conquistare il paese” con Valerio Valentini (entrambi per Mondadori), e “Belli da morire. Il lato oscuro del K-pop” (Rizzoli Lizard). È terzo dan di kendo.