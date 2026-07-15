L'Inps smonta le favole di Cgil e campo largo sul lavoro. Ascolta il Foglio daily

Da tre anni Cgil e campo largo raccontano sempre la stessa storia: i salari perdono potere d'acquisto per colpa del fisco, l'occupazione sale solo perché la riforma Fornero ha bloccato le pensioni. L'ultimo Rapporto annuale dell'Inps racconta però una storia diversa. I redditi netti, soprattutto quelli medio-bassi, hanno tenuto il passo dell'inflazione grazie agli interventi fiscali del governo. E l'aumento degli occupati non ha a che fare con la Fornero, ma con la demografia: crescono gli over 60, ma crescono anche i giovani. Ne parliamo con Luciano Capone, che sul Foglio ha scritto un articolo che, dati alla mano, smonta due luoghi comuni del dibattito sul lavoro.