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L'Inps smonta le favole di Cgil e campo largo sul lavoro. Ascolta il Foglio daily

Salari e occupazione, due narrazioni smentite dai numeri. Fiscal drag, riforma Fornero, demografia: cosa dice davvero l'ultimo Rapporto annuale dell'Inps. Ne parliamo con Luciano Capone

di
Enrico Cicchetti
15 LUG 26
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Elly Schlein, Maurizio Landin e Giuseppe Conte (Ansa)

Da tre anni Cgil e campo largo raccontano sempre la stessa storia: i salari perdono potere d'acquisto per colpa del fisco, l'occupazione sale solo perché la riforma Fornero ha bloccato le pensioni. L'ultimo Rapporto annuale dell'Inps racconta però una storia diversa. I redditi netti, soprattutto quelli medio-bassi, hanno tenuto il passo dell'inflazione grazie agli interventi fiscali del governo. E l'aumento degli occupati non ha a che fare con la Fornero, ma con la demografia: crescono gli over 60, ma crescono anche i giovani. Ne parliamo con Luciano Capone, che sul Foglio ha scritto un articolo che, dati alla mano, smonta due luoghi comuni del dibattito sul lavoro.
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Enrico Cicchetti

Nato nelle terre di Virgilio in un afoso settembre del 1987, cerca refrigerio in quelle di Enea. Al Foglio dal 2016. Su Twitter è @e_cicchetti