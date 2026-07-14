L'Inps smonta le favole di Cgil e campo largo su salari e occupazione

Per tre anni almeno la Cgil, il Pd, il M5s e gli altri partiti del Campo largo non hanno compreso cos’è successo alle due variabili principali del mercato del lavoro: salari e occupazione. L’interpretazione di Maurizio Landini, che ha guidato la narrazione delle opposizioni, è stata che i salari hanno perso potere d'acquisto per colpa del fiscal drag e che l’occupazione è aumentata notevolmente a causa della piena applicazione della riforma Fornero. Da un lato, quindi, i salari sono scesi perché il governo ha aumentato la pressione fiscale attraverso la mancata indicizzazione dell’Irpef all’inflazione; dall’altro c’è il record di occupazione perché il governo “ha aumentato l’età pensionabile – dice Landini – e oggi sta aumentando l’occupazione sopra i cinquant'anni, perché in pensione non ci va più nessuno”.

La prima affermazione è ormai una falsità conclamata. Diversi studi – dalla Banca d’Italia alla Bce, passando per l’Upb – mostrano chiaramente che il governo Meloni, attraverso le riforme fiscali, ha più che compensato il fiscal drag peraltro aumentando la progressività del sistema fiscale: ovvero ha redistribuito maggiormente a favore dei redditi medio bassi. I dati degli ultimi due rapporti annuali dell’Inps mostrano che i redditi lordi sono sì cresciuti 8 punti meno dell’inflazione mentre i redditi netti – soprattutto quelli medio-bassi – sono cresciuti all’incirca quanto l’inflazione (addirittura un punto in più i redditi medi). Quindi è accaduto l’esatto contrario di quanto affermato dalla Cgil: circa la metà della crescita del reddito netto è dovuta agli interventi fiscali del governo, che hanno compensato (o forse sussidiato) l’incapacità della contrattazione collettiva di recuperare l’inflazione.

Con l’occupazione accade lo stesso. Per anni la Cgil e gli esperti di Pd e M5s hanno sostenuto che l’aumento degli occupati fosse il prodotto della “stretta” sulle pensioni: l’aumento dei lavoratori over 50 era il segnale di una “domanda coatta”, ovvero persone che non possono più andare in pensione per la chiusura delle uscite anticipate e che il datore di lavoro non riesce a licenziare. Anche questa interpretazione parallela della realtà è smentita dai dati. L’ultimo Rapporto annuale dell’Inps segnala, come peraltro scrivevamo sul Foglio del 3 settembre 2025 (“Effetto Fornero?”), che gli effetti della riforma Fornero erano stati già largamente scontati nei dieci anni successivi alla sua approvazione nel 2011. Secondo i dati dell’Inps, prima della riforma pensionistica del governo Monti circa la metà dei maschi e un terzo delle donne tra 55 e 64 anni erano in pensione da lavoro.

Questa quota è rapidamente crollata nei primi anni dopo la riforma fino ad arrivare lentamente attorno al 10 per cento nel 2025. Ma negli ultimi anni, quelli del boom occupazionale post Covid, “ la crescita dell’occupazione della classe 55-64 anni non può essere ascrivibile alla transizione di regime determinata dalla Riforma del 2011: gli effetti di quella Riforma, a distanza di una decina d’anni, possono dirsi ormai largamente scontati”. Naturalmente, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso ulteriormente i canali di uscita anticipata (da Quota 100 e derivati fino a Opzione donna), ma “si è trattato di modifiche il cui peso è lontano dal poter spiegare l’incremento di mezzo milione di occupati nella classe 60-64 anni”, scrive l’Inps. E, ovviamente, questa interpretazione è ancor meno utile a spiegare l’aumento occupazionale nella fascia d’età 55-59 anni, che in ogni caso non sarebbe stata in età da pensione. Non è neppure vero che l’aumento dell’occupazione abbia riguardato gli anziani ma non i giovani. Sempre secondo i dati dell’Inps, tra il 2019 e il 2025 i giovani tra 18 e 34 anni sono significativamente aumentati tra i dipendenti (+850 mila) pur in presenza di una contrazione della popolazione in quella fascia d’età (-230 mila): ciò vuol dire che il tasso di occupazione nella popolazione di riferimento è nettamente aumentato, anche di oltre 10 punti tra i 25 e i 30 anni. Nella fascia d’età 35-54 anni, è vero che il numero dei dipendenti è sceso di 100 mila unità ma solo perché nello stesso periodo la popolazione di riferimento è diminuita di 1,8 milioni: vuol dire che anche in questo caso il tasso di occupazione è aumentato. Semplicemente, è invecchiata la popolazione, gonfiando la fascia degli over 50. E’ la demografia, bellezza.