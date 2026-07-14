La riforma della legge elettorale e il conto delle preferenze. Ascolta il Foglio daily

Ieri era l'ultimo giorno utile per gli emendamenti alla legge elettorale, e la mattinata non si è chiusa benissimo per la maggioranza: FdI ha depositato la sua proposta sulle preferenze, ma l'hanno firmata solo i due alleati minori, Noi Moderati e Udc. Lega e Forza Italia no. E poi c'è la tensione a destra con il generale Vannacci, che da settimane usa proprio il tema delle preferenze per accreditarsi come il vero paladino del voto diretto contro un establishment che, dice lui, vuole aggirare la volontà popolare. Ne parliamo con Luca Roberto, che sta seguendo ora per ora questa partita per il Foglio, per farci spiegare cosa prevede questo emendamento e cosa succede a Meloni se la sua stessa maggioranza dovesse bocciarlo.