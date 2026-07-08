Balogun, Trump e Infantino. Ascolta il Foglio daily
Cosa c'è dietro la squalifica a Balogun, sospesa dalla Fifa poche ore prima degli ottavi? Tre telefonate di Trump a Gianni Infantino. Ne parliamo con Giovanni Battistuzzi, che ha ricostruito il caso parlando con un membro del Congresso della Federazione internazionale
8 LUG 26
Cosa c'è dietro la squalifica a Balogun, sospesa dalla Fifa poche ore prima degli ottavi? Tre telefonate di Donald Trump a Gianni Infantino. La richiesta è partita direttamente dall'ufficio del presidente, non dalla commissione disciplinare. Un membro del Congresso Fifa racconta a Giovanni Battistuzzi il "congelamento" dell'articolo 66.4, una decisione che definisce storica perché da qui in poi varrà per chiunque, non solo per Balogun. Un dibattito interno che durava da oltre dieci anni, sbloccato in una domenica Mondiale. Tempismo, dice la fonte, quanto meno sospetto.
Abbiamo citato:
Cosa c'è (di strano) dietro alla grazia a Balogun ai Mondiali 2026
Dopo una dozzina di anni di dibattito interno, la Fifa decide il "congelamento dell'articolo 66.4 del Codice disciplinare" che impone la squalifica automatica di una giornata per chi viene espulso. La richiesta del presidente Infantino e la telefonata di Trump