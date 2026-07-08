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Balogun, Trump e Infantino. Ascolta il Foglio daily

Cosa c'è dietro la squalifica a Balogun, sospesa dalla Fifa poche ore prima degli ottavi? Tre telefonate di Trump a Gianni Infantino. Ne parliamo con Giovanni Battistuzzi, che ha ricostruito il caso parlando con un membro del Congresso della Federazione internazionale

di
Enrico Cicchetti
8 LUG 26
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Cosa c'è dietro la squalifica a Balogun, sospesa dalla Fifa poche ore prima degli ottavi? Tre telefonate di Donald Trump a Gianni Infantino. La richiesta è partita direttamente dall'ufficio del presidente, non dalla commissione disciplinare. Un membro del Congresso Fifa racconta a Giovanni Battistuzzi il "congelamento" dell'articolo 66.4, una decisione che definisce storica perché da qui in poi varrà per chiunque, non solo per Balogun. Un dibattito interno che durava da oltre dieci anni, sbloccato in una domenica Mondiale. Tempismo, dice la fonte, quanto meno sospetto.
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Enrico Cicchetti

Nato nelle terre di Virgilio in un afoso settembre del 1987, cerca refrigerio in quelle di Enea. Al Foglio dal 2016. Su Twitter è @e_cicchetti