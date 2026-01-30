I numeri del Foglio del passato in edicola per un mese

Per 30 giorni trovate una vecchia edizione del giornale insieme al quotidiano: una al giorno, una per ogni anno dal 1996 a oggi

Il 30 gennaio 2026 il Foglio ha compiuto 30 anni. Per l'occasione abbiamo pubblicato il primo numero del giornale (che trovate qui). Ma non è tutto: per un mese, ogni giorno pubblicheremo una vecchia edizione del quotidiano, una per ogni anno, dalla fondazione a oggi. La trovate in edicola, gratis, acquistando l'ultima uscita del giornale.

Per tutti i nostri abbonati con la formula Tutto compreso c'è invece la possibilità di consultare tutto il nostro archivio: basta cliccare qui per navigare nei primi 30 anni del giornale fondato da Giuliano Ferrara e diretto da Claudio Cerasa.