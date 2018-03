Il 28 aprile a Venezia c'è Il Foglio Tech Festival

Sabato 28 aprile il Foglio organizzerà il suo primo festival sulla tecnologia e l’innovazione, dal titolo “L’innovazione guidata dalla idee”. Lo farà nella cornice suggestiva della Scuola Grande della Misericordia, luogo simbolo di una città che per secoli ha innovato e cambiato il mondo. Sarà una giornata unica, in cui realtà diverse tra loro condivideranno le proprie idee: protagonisti della politica, dell'imprenditoria, dell'università, della ricerca, della cultura, eccellenze italiane e opinion maker discuteranno in modo aperto di come la tecnologia e l’innovazione hanno cambiato e possono cambiare in meglio il nostro presente e il nostro futuro. L'appuntamento è a Venezia, sabato 28 aprile.

Il Festival si svolgerà in due sessioni: 9.30-13; 14.30-20. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti previa registrazione obbligatoria alla sessione mattutina e/o quella pomeridiana. Per registrarsi basta compilare il form disponibile qui.

Clicca sull'immagine per aprire e scaricare la locandina dell'evento

Questo l'elenco dei relatori:

Giorgia Abeltino (Google)

Piero Angela (divulgatore scientifico)

Marco Balich (regista)

Paolo Baratta (presidente della Biennale di Venezia)

Giovanni Benincasa (autore tv)

Massimo Bottura (chef Osteria Francescana)

David Brooks (New York Times)

Davide Bruno (Politecnico di Milano)

Simone Brunozzi (Fabrica.City)

Carlo Calenda (ministro dello Sviluppo Economico)

Angelo Cardani (presidente Agcom)

Riccardo Cotarella (Assoenologi)

Costantino Della Gherardesca (presentatore tv, scrittore)

Juan Carlos De Martin (Politecnico di Torino)

Lisa Di Sevo (Prana Ventures)

Antonio Falcone (Principia)

Antonio Funiciello (presidenza del Consiglio)

Fabio Gallia (Cassa Depositi e Prestiti)

Marino Golinelli (Alfasigma)

Gabriella Greison (Festival della Fisica)

Silvia Grilli (Grazia)

On. Roberto Maroni

Ugo Nespolo (Artista)

Pierluigi Paracchi (Geneta Science)

Gian Luca Petrelli (Bemyeye)

Silvano Petrosino (università Cattolica)

Diego Piacentini (commissario straordinario per l'Attuazione dell'Agenda digitale)

Giovanni Pitruzzella (Antitrust)

Danilo Poccia (Amazon web services)

Stefano Quintarelli (informatico)

Mario Rasetti (Fondazione Istituto per l'Interscambio Scientifico)

Alessandro Rimassa (Talent Garden)

Antonello Soro (Garante della Privacy)

Marco Trombetti (Pi Campus)

Francesco Venturini (Enel X)

Il programma è in via di definizione, l'elenco dei relatori potrebbe subire variazioni.