Il futuro della mobilità. Rivedi l'evento integrale
Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Ne parliamo nella sede di Automobile Club Milano
15 SET 26
Ultimo aggiornamento: 11:12
Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? La strada imboccata verso l’elettrificazione è davvero senza ritorno? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Ne parliamo nella sede di Automobile Club Milano.
Il programma della mattinata
Saluti introduttivi
Geronimo La Russa (Presidente ACI)
Pietro Meda (Presidente AC Milano)
La parola alla politica
Edoardo Rixi – in collegamento (Viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti)
Lo stato dell’arte della mobilità
Roberto Pietrantonio (Presidente Unrae)
Roberto Vavassori (Presidente Anfia)
I manager dell’auto
Massimo Nalli (Presidente e AD Suzuki Italia)
Marco Santucci (Managing Director Jameel Motors per Geely e Zeekr)
Report EY
Claudio D’Angelo (Mobility Market Leader EY Europe West)
Non solo auto, servizi per la mobilità
Davide Archetti (General Manager Europa Sud Uber)
Andrea Esposito (Chief Quality Performance Gruppo FS)
Andrea Gibelli (Presidente Esecutivo FNM)
One to one
Alfredo Altavilla (Special Advisor Byd per l’Europa)
Alimentazioni a confronto
Gianni Murano (Presidente Unem)
Fabio Pressi (Ceo A2A Mobility e Presidente Motus-e)
La sicurezza sulle strade
Carlotta Gallo (Dirigente Polizia Stradale)
Liberale De Rosa (Innovation Manager Bosch Mobility)
Lorenzo Rossi (AD Movyon)
Sergio Savaresi (Direttore dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria, Politecnico di Milano)
Motorsport
Nicolò Bellazzini (Brand Manager Sparco)
Gian Maria Gabbiani (Commissione Mobilità Sostenibile ACI)
Mario Isola (Direttore Generale ACI Sport)
Dario Marrafuschi (Direttore Motorsport Pirelli)