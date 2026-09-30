“La svolta su Ustica è storica. Va riconosciuta l’efficacia di Meloni”. Parla Verini (Pd)

Non si recupera il dolore, ma ci guadagna la democrazia: così possiamo rimarginare la ferita civile di un Paese che deve sapere”. La svolta è arrivata dopo che la procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dell’indagine su una delle pagine più sinistre della storia repubblicana, quando il volo di linea IH870 venne abbattuto in circostanze mai chiarite il 27 giugno 1980, provocando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Oggi le prospettive cambiano: per la prima volta la Francia – di cui si sospetta il coinvolgimento accidentale nella tragedia – si è detta disponibile a collaborare, grazie all’intercedere dei famigliari delle vittime, del governo italiano e di chi come il senatore dem non ha mai smesso di battersi per arrivare alla verità. Anche dialogando proficuamente con Giorgia Meloni, “perché in situazioni del genere è doveroso che maggioranza e opposizione remino insieme dalla stessa parte. Non ancora un traguardo, “ma una tappa importante”, dice Walter Verini. “Oggi è stato un bel giorno, per la memoria delle vittime della strage di Ustica e per la dignità dello Stato italiano.La svolta è arrivata dopo che la procura di Roma ha ritirato la richiesta di archiviazione dell’indagine su una delle pagine più sinistre della storia repubblicana, quando il volo di linea IH870 venne abbattuto in circostanze mai chiarite il 27 giugno 1980, provocando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Oggi le prospettive cambiano: per la prima volta la Francia – di cui si sospetta il coinvolgimento accidentale nella tragedia – si è detta disponibile a collaborare, grazie all’intercedere dei famigliari delle vittime, del governo italiano e di chi come il senatore dem non ha mai smesso di battersi per arrivare alla verità. Anche dialogando proficuamente con Giorgia Meloni, “perché in situazioni del genere è doveroso che maggioranza e opposizione remino insieme dalla stessa parte.

“La nostra parola è sempre stata non archiviare”, premette Verini, parlando con il Foglio. “Eppure, già diversi mesi fa, quando la procura formulò la richiesta lo fece sottolineando un concetto chiaro: quella sera ci fu un’azione di guerra, c’erano degli aerei alleati che si resero protagonisti di una manovra non autorizzata in cielo italiano che provocò la caduta del velivolo; siccome la Francia non collabora – ecco il punto fermo degli inquirenti –, ci si è ritrovati costretti a richiedere l’archiviazione. Già all’interno di questa richiesta c’era una motivazione importante: mancano i dati per poter procedere, pur riconoscendo l’atto di guerra. Fu Cossiga per primo, nel 2008, ad ammettere la responsabilità degli aerei francesi sulle tracce del Mig libico in cui avrebbe dovuto viaggiare Gheddafi – avvertito per tempo di non volare su quel velivolo. Poi, quindici anni dopo, è arrivata quella famosa intervista di Giuliano Amato, che dichiarò a Repubblica: ‘La Francia deve parlare e dire quello che sa’. Due ex presidenti del Consiglio, che spinsero la procura di Roma alla rogatoria verso la Francia”.

Eppure si sarebbe risolta ancora una volta in un nulla di fatto, senza “la pressione di tante persone che chiedevano la formalizzazione acclarata dei fatti”, continua Verini, rimarcando il ruolo attivo di Daria Bonfietti: già senatrice per i Ds, cofondatrice dell’associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica e sorella di Alberto, morto durante il disastro. “Un paio di mesi fa era previsto il vertice di Antibes. Allora Bonfietti ha lanciato l’appello, realizzando che sarebbe stata un’importante occasione diretta: io ho fatto alcuni passi riservati con la presidente del Consiglio, a nome dei parlamentari che da tempo seguono la vicenda. Dopo Hormuz, dopo i dazi, Meloni avrebbe potuto menzionare la questione davanti a Macron. Un bilaterale presenta la flessibilità giusta per farlo con incisività. E così Meloni questo fece: il 27 giugno scorso, giorno dell’anniversario della strage, ha informato sia me che Bonfietti. Tramite Mantovano”, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, “ha inoltre spinto la procura a opporsi all’archiviazione. Eravamo al corrente della contestuale apertura da parte di Macron, ma d’accordo con Meloni ritenemmo opportuno mantenere l’informazione riservata. Fino a oggi”.