Ustica, il procuratore chiede di non archiviare l’inchiesta sulla strage: "Si apre un nuovo filone"

I documenti messi a disposizione coprono un lungo periodo, fino a primi anni Novanta, e tra questi ci sarebbero anche quelli del ministero della Difesa francese e file informatici. Nella nota dell'ambasciata francese inviata al ministero degli Esteri e trasmessa tramite la presidenza del Consiglio al ministero della Giustizia e a sua volta alla procura di Roma, si dà inoltre atto della disponibilità ad assecondare ulteriori richieste qualora arrivassero.