Nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano sono stati tutti assolti

Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Sono stati tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Braggion della settima penale. È la prima sentenza dopo le tante indagini aperte, da ormai quasi quattro anni, dalla procura milanese sulla gestione urbanistica e su presunti abusi edilizi.

Sala: "Parte della procura ha dato un'impostazione politica"

una parte, e sottolineo una parte, della procura ha dato un'impostazione politica al suo lavoro e questo credo che non vada bene – ha aggiunto –. Al di là del fatto che gli interessi immobiliari su Milano ne abbiano risentito, e questo è un fatto". Ai pm, ha proseguito il primo cittadino, "riconosco che lavorano in uno scenario di incertezza normativa. Io non parlo di cattiva fede, di malafede, parlo di approccio politico e parlo di esagerazione nei toni – ha aggiunto –, ma non metto assolutamente in discussione la loro buona fede e capisco che quando si lavora su un'incrostazione legislativa e normativa come quella sull'urbanistica in Italia, con una legge madre che è del 1942, anche loro possono avere difficoltà". "Ovviamente siamo soddisfatti" della sentenza, "è chiaro che c'è anche tanta, tanta amarezza". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di una conferenza stampa. "Io l'ho detto in tempi non sospetti, cioè qualche settimana fa e non posso che riconfermarlo:– ha aggiunto –. Al di là del fatto che gli interessi immobiliari su Milano ne abbiano risentito, e questo è un fatto". Ai pm, ha proseguito il primo cittadino, "riconosco che lavorano in uno scenario di incertezza normativa. Io non parlo di cattiva fede, di malafede, parlo di approccio politico e parlo di esagerazione nei toni – ha aggiunto –, ma non metto assolutamente in discussione la loro buona fede e capisco che quando si lavora su un'incrostazione legislativa e normativa come quella sull'urbanistica in Italia, con una legge madre che è del 1942, anche loro possono avere difficoltà".

"La cosa che proprio mi ha molto amareggiato è stata la violenza verbale usata dai pm nel sostenere le accuse", ha proseguito Sala. I cui motivi di amarezza sono due: "Il primo è aver visto colpite persone che sono a me vicine e di cui sono certissimo dell'onestà. Faccio un nome, l'ex assessore Tancredi che ha visto anche un po' rovinata la sua carriera e il suo equilibrio. E poi la seconda cosa: c'è un continuo uso di aggettivi, una necessità di corroborare le loro tesi con parole tese a screditare la nostra azione", ha detto, lanciando poi un appello alla politica. "La mia preghiera adesso a chi sta in Parlamento è: lasciate perdere il Salva Milano, non c'è niente da salvare e come si vede poi noi andiamo avanti col nostro lavoro. Ma bisogna tener conto che non fa bene a nessuno, né alle città né al nostro paese, non avere una materia così importante regolamentata in maniera più attuale", ha concluso.

L'inchiesta

Lo scorso aprile, la pm Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne per i reati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva e anche la confisca della Torre. Secondo le indagini e l'accusa, per costruire quella Torre di oltre 80 metri e 24 piani, come in altri casi, era stata usata una "Scia con atto d'obbligo", ossia un'autocertificazione, invece che un piano attuativo con convenzione urbanistica, che avrebbe preso in considerazione gli annessi servizi da garantire nell'area. Secondo i pm, una nuova costruzione era stata "spacciata" per una ristrutturazione. Ipotesi che riguarda tanti altri procedimenti e che è stata spazzata via da questo primo verdetto.

Nel dettaglio, erano stati chiesti 2 anni e 4 mesi di arresto e 50mila euro di ammenda per Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione paesaggio, nel marzo 2025 anche arrestato per un altro filone sulla corruzione e imputato in diversi procedimenti. Stesse richieste di condanne avanzate per gli imprenditori-costruttori Stefano e Carlo Rusconi. "Ci siamo tolti un gran peso, il peso della ingiustizia", ha spiegato l'avvocato di Rusconi, Federico Papa. "Ci siamo sentiti molto soli in questo periodo, come soli si sono sentiti gli acquirenti sospesi. È stato un processo molto duro. Era una questione di norme e di valutazioni sbagliate da parte dei pm".

La pm aveva chiesto, poi, per quei due reati contravvenzionali le pene più alte di 2 anni e 4 mesi di arresto e 50mila euro di ammenda anche per altri due imputati, ossia Franco Zinna, ex dirigente della Direzione Urbanistica milanese, e Gianni Maria Beretta, architetto e progettista. Inoltre, erano stati chiesti due anni di arresto e 30mila euro di ammenda per Francesco Mario Carrillo e Maria Chiara Femminis e un anno di arresto e 16mila euro di ammenda per Pietro Ghelfi, tre ex funzionari dello Sportello unico edilizia. Tutti e otto gli imputati sono stati assolti con formula piena, e le motivazioni arriveranno tra 90 giorni.