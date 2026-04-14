Su Almasri Bartolozzi aspetterà la Corte Costituzionale. E intanto rimette la toga

Per quanto riguarda il caso Almarsi, l'ipotesi di reato a carico di Bartolozzi è false informazioni rese al Tribunale dei ministri. E' stato lo stesso Tribunale a definire come “inattendibile e mendace” la versione fornita ai giudici dalla capo di gabinetto, soprattutto attorno alla questione della mancata sottoposizione a Nordio della bozza di provvedimento che avrebbe consentito di evitare la scarcerazione e poi il rimpatrio del generale libico. Si tratta di un reato autonomo rispetto a quelli contestati a vario titolo agli esponenti del governo, cioè favoreggiamento, peculato e omissione di atti d’ufficio. Ciò ha indotto il Tribunale dei ministri ad avanzare richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento solo nei confronti degli esponenti governativi, ma non verso Bartolozzi. Una linea criticata dalla maggioranza, la cui convinzione è che il Tribunale avrebbe dovuto includere l'ex capo di gabinetto, come avvenuto in passato in occasione di altre vicende che hanno coinvolto, oltre a ministri, anche figure non governative. E quindi dopo aver chiesto chiarimenti a procura e Tribunale dei ministri, procedura contestata dalle opposizioni, ecco che la maggioranza ha sollevato, tramite la presidenza della Camera, un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato di fronte alla Corte costituzionale, sostenendo che il Tribunale dei ministri avrebbe dovuto includere anche Bartolozzi nella procedura. Ora quindi la parola spetterà alla Consulta.