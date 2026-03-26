“Il partito dei magistrati non esiste. Ora dialogo col governo”. Parla il procuratore D’Amato (MI)

Ma non c’è ora più di prima il rischio che ogni inchiesta o provvedimento giudiziario venga visto in ottica politica? “Il rischio c’è e si è visto proprio negli ultimi giorni di campagna elettorale, quando si è data colorazione politica a vicende giudiziarie, che non avevano alcun punto di contatto con vicende governative e politiche, come il delitto di Garlasco. Ma è un rischio ovviabile, se ci si predispone con spirito sereno, senza considerare l’interlocutore come l’avversario o il nemico di turno da demolire. Voler considerare la magistratura un soggetto politico sarebbe un tentativo maldestro di alterarne il profilo costituzionale posto a garanzia del cittadino”. In questo referendum indubbiamente lo è stato, almeno come Anm, è quindi possibile che le inchieste vengano lette come prosecuzione dello scontro politico. “Che le decisioni dei magistrati siano dotate di una indubbia forza politica è nell’ordine naturale delle cose e scaturisce dalle conseguenze della sua azione, si pensi a indagini e processi nei confronti di un esponente politico elettivo, dai quali possano discenderne le sue dimissioni. Ma, a differenza dalla funzione di indirizzo politico, l’azione del giudice non è e non deve essere diretta a conseguire un fine politico”.