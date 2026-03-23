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Il presidente dell'Anm Cesare Parodi si è dimesso

Ermes Antonucci

A spingerlo a lasciare la guida dell'Anm ci sarebbero motivi personali che gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il ruolo

Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, ha comunicato al Comitato direttivo Centrale le sue dimissioni dalla presidenza. Come verificato dal Foglio, a spingerlo a lasciare la guida dell'Anm ci sarebbero motivi personali, slegati dal referendum, che gli impedirebbero di continuare a ricoprire serenamente il suo ruolo. Sabato prossimo alla riunione già programmata del Cdc si dovrà eleggere il nuovo presidente.

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  • Ermes Antonucci

  • Classe 1991, abruzzese d’origine e romano d’adozione. E’ giornalista di cronaca giudiziaria e studioso della magistratura. Ha scritto "I dannati della gogna" (Liberilibri, 2021) e "La repubblica giudiziaria" (Marsilio, 2023). Su Twitter è @ErmesAntonucci. Per segnalazioni: [email protected]

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