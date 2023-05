Quali sono le responsabilità di un capo? Il dossier Assonime sul caso Viareggio

Tutto comincia nel 2009 e ancor oggi, dopo ben 14 anni, non si sono dissolte le nebbie di un potere giudiziario che non accontenta nessuno, né le vittime né i veri o presunti responsabili e nemmeno il diritto, sollevando seri dubbi su una questione fondamentale: chi è responsabile, in particolare quando è coinvolta una grande organizzazione. Un dossier costruito in modo minuzioso da Margherita Bianchini, vicedirettore dell’Assonime, sotto la direzione di Stefano Firpo, mostra che tra sindrome del capro espiatorio e teoremi giustizialisti, la ricerca della verità sta facendo seri passi indietro. Ecco i fatti nudi e crudi. Sono le 23 e 49 del 29 giugno, un treno merci delle Ferrovie dello stato che trasporta gas da petrolio liquefatto deraglia nei pressi della stazione di Viareggio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE