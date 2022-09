“I vertici aziendali come capri espiatori”. Il caso Viareggio spiegato dalla legale di Moretti

"In Italia si è diffusa una sorta di politica giudiziaria che di fronte a un fatto delittuoso mira più a punire un amministratore delegato piuttosto che a trovare il vero responsabile all’interno dell’azienda. Questo discorso non vale solo per il processo di Viareggio". Non usa giri di parole l’avvocato Ambra Giovene, legale di Mauro Moretti, all’indomani del deposito delle motivazioni della sentenza con cui l’ex ad di Rete ferroviaria italiana e poi di Ferrovie dello Stato è stato condannato a cinque anni per la strage di Viareggio, che il 29 giugno 2009 costò la vita a 32 persone. Per i giudici della corte d’appello di Firenze, Moretti ebbe colpe nella strage (causata dal deragliamento e dall’esplosione di un treno che trasportava gpl) per la mancata tracciabilità e per i controlli inadeguati sui carri merci noleggiati da società della Germania ma non perché Fs e Rfi non avessero imposto un limite di velocità ai convogli in transito in stazione.

