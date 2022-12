Litigare sul diritto di cronaca. Come vanno a finire le controversie

In Italia la libertà di stampa è davvero salvaguardata? Se lo chiedono Pieremilio Sammarco e Vincenzo Zeno-Zencovich. C'è da chiedersi se certi criteri soggettivi nelle sentenze possano scoraggiare il giornalismo d'inchiesta

Diversamente dai regimi autoritari, le democrazie liberali salvaguardano la libertà di espressione e il diritto di cronaca: secondo l’articolo 11 della dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, essi sono tra “i più preziosi diritti dell’uomo”. Devono essere protetti. Così, nel Regno Unito, dove vari oligarchi russi presentano numerosi ricorsi contro giornalisti e scrittori, il governo ha annunciato misure volte a limitarli. Negli Stati Uniti, il primo emendamento alla Costituzione garantisce la libertà di espressione per le affermazioni veritiere, pur se provocano imbarazzo o danneggiano la reputazione altrui, e sono protette le opinioni, purché riguardino questioni di pubblico interesse e non possano essere riguardate come volte ad attribuire specifiche condotte.