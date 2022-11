La buona idea di depenalizzare (piace pure all'Anm) è già fallita

Non era mai successo finora che un Guardasigilli e l’Anm fossero entrambi contemporaneamente d’accordo sulle depenalizzazioni. Il ministro Carlo Nordio, uscendo dal Quirinale subito dopo aver giurato, si era detto favorevole alle depenalizzazioni e anche all’abolizione di parti del Codice Rocco, il diritto penale ancora in vigore. Il giorno dopo il presidente dei magistrati associati Giuseppe Santalucia gli aveva risposto: “I tentativi di depenalizzazione hanno prodotto poca cosa perché in questo paese è difficile depenalizzare. La norma penale è anche simbolica, se si depenalizza è come se si lasciasse la società priva di difesa. Così non è, ma c’è questo problema di consenso pubblico. Se il ministro ci riuscirà noi saremo con lui. In tanti ci hanno provato nel passato e in pochissimi ci sono riusciti”.

