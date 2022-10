Il Csm che vorrebbe ignorare la legge. L'altolà di Mattarella

Il Consiglio superiore della magistratura (in regime di prorogatio) vorrebbe approvare nuove regole sulle valutazioni di professionalità delle toghe che però non tengono conto della legge delega approvata dal Parlamento

Con una comunicazione dai toni istituzionali ma molto netti, il capo dello stato Sergio Mattarella ha sostanzialmente messo in guardia il Consiglio superiore della magistratura, di cui è presidente, dall’approvare una circolare dedicata alle valutazioni di professionalità delle toghe che nei fatti ignora alcuni dei princìpi stabiliti dalla legge delega approvata dal Parlamento lo scorso settembre. Anziché attendere l’adozione dei decreti attuativi da parte del nuovo governo, infatti, il Csm vorrebbe intervenire in via autonoma per modificare i criteri di valutazione di giudici e pm.