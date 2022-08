La procura di Lucca dà retta agli eco-nazi e apre un'indagine contro il Jova Beach Party a Viareggio

Non bastavano le polemiche degli “econazisti”. Ora il tour estivo di Jovanotti in giro per le spiagge italiane, il Jova Beach Party (organizzato con la collaborazione del Wwf), deve fare i conti persino con l’apertura preventiva di inchieste da parte della magistratura. E’ ciò che sta accadendo in Toscana. La procura di Lucca ha infatti aperto un’inchiesta sul concerto di Jovanotti in programma a Viareggio, sulla spiaggia del Muraglione, il 2 e 3 settembre prossimi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE