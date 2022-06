"Sì ai referendum sulla giustizia, per dire no agli ignavi": parla il giudice Savarese

Da magistrato sono favorevole al ‘sì’ ai referendum sulla giustizia per motivi ideologici, nel senso nobile del termine: i referendum vogliono essere un segnale di insofferenza per gli assetti della Costituzione materiale della magistratura, in sé e rispetto agli altri poteri dello stato. E qui bisogna essere netti: occorre separare gli insofferenti, che non ne possono più, dagli ignavi acquattati beatamente nello status quo”. A dirlo al Foglio è Eduardo Savarese, giudice del tribunale di Napoli. “Io sto cercando di non essere tra gli ignavi almeno da due anni – aggiunge Savarese – cioè da quando ho dato le dimissioni dall’Anm, in polemica con l’assenza di autocritica interna dopo lo scandalo delle correnti”.

