L'accento giusto sul nome del vicebrigadiere Custra

Antonia Custra, la figlia del vicebrigadiere Antonio Custra ucciso il 14 maggio 1977 in via De Amicis a Milano, è morta per un tumore nel 2017. Si seppe allora che nel 2007 aveva deciso di incontrare l’uomo che aveva sparato a suo padre, l’ex terrorista di Prima linea Mario Ferrandi, detto Coniglio (era stata l’inchiesta bis condotta nel 1986 dal giudice Guido Salvini a dare un nome a chi aveva sparato). Erano rimasti in rapporti. Raffaele Ventura, uno degli ex terroristi espatriati in Francia, uno dei due che si sono costituiti ieri, mettendo fine alla “latitanza”, è stato condannato anche per concorso in quell’omicidio di via De Amicis.

