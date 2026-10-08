L'irruzione in Lettonia e la politica di Minsk ai confini, un’arma affilata per aiutare Putin contro Kyiv

Sono fuggiti prima dell’arrivo delle guardie di frontiera e non si trattava della prima provocazione. In precedenza, alcuni uomini avevano fatto irruzione aprendo la strada ai migranti, che la Bielorussia usa dal 2021, quando iniziò a organizzare il traffico di esseri umani provenienti soprattutto dalla Siria, incentivandoli a raggiungere Minsk e poi abbandonati lungo i confini. I migranti, a cui il regime bielorusso vendeva la promessa di un facile ingresso in Unione europea, attraverso la frontiera con Polonia, Lituania e Lettonia, venivano spinti lungo le recinzioni e abbandonati al gelo di quelle terre. La Bielorussia non ha mai smesso, ha continuato a deportare migranti, a lanciarli contro le frontiere dell’Ue, ha costruito tunnel sotterranei proprio al confine con la Lettonia, con l’obiettivo di destabilizzare gli europei.