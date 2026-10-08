Il memoriale per il 7 ottobre, gli slogan pro Pal all’università: Gaza è il nostro Vietnam

Los Angeles. “Per alcuni il 7 ottobre è una delle tante date sul calendario, un compleanno, un anniversario, ma nel cuore e nelle anime degli israeliani il 7 ottobre è un giorno di tragica memoria”, dice solenne Jonathan Aaron, da vent’anni rabbino del tempio Emanuel. È appena spuntata l’alba a Beverly Hills e sul praticello del Rexford Mini Park, tagliato il giorno prima, a due passi dalla biblioteca pubblica e dal memoriale dell’11 settembre, alcuni abitanti del quartiere-città più celebre di Los Angeles ricordano l’attacco di Hamas di tre anni fa, “mentre in Israele arriva il tramonto”. Dopo il minuto di silenzio parte uno spontaneo canto ebraico di lutto per chiedere la pace delle vittime nella vita ultraterrena.