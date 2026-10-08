Esteri
Terrore iraniano

"Così Teheran voleva uccidere giornalisti inglesi e sostenitori di Israele"

Dalle spie finite a processo in Gran Bretagna agli attentati sventati in Svezia e Germania: l’apparato iraniano avrebbe sorvegliato e preparato azioni contro giornalisti, dissidenti e figure pubbliche schierate con Israele in tutta Europa
di
Giulio Meotti
8 OTT 26
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Foto LaPresse

Mentre gli Stati Uniti ritiravano in fretta tutti i dodici bombardieri B-1 dell’Aeronautica militare da una base aerea nel sud dell’Inghilterra, in seguito a nuove informazioni ricevute dai comandi riguardo a un attacco con droni ordinato dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica dell’Iran e dopo che Londra aveva sventato un attentato con i minivan, in un tribunale inglese emergeva un’altra realtà agghiacciante. Tre spie iraniane hanno effettuato attività di sorveglianza e ricognizione che avrebbero portato all’uccisione di giornalisti nel Regno Unito. Tra i loro obiettivi figuravano Mojtaba Pourmohsen e Kambiz Hosseini, giornalisti dell’emittente persiana Iran International con sede a Londra, e Jonathan Turner, fondatore dell’associazione UK Lawyers for Israel.
L’accusa sostiene che uno dei tre a processo era pronto a compiere materialmente gli attentati contro almeno uno degli obiettivi, mentre gli altri due hanno collaborato alla pianificazione.
Mohamed Shafiei, iraniano noto critico del regime e sostenitore dei Pahlavi, è stato colpito e ferito gravemente nella città olandese di Schoonhoven. Aveva celebrato la morte di Ali Khamenei sui social media. E Pouria Zeraati lavorava per il canale in lingua persiana Iran International con sede nel Regno Unito quando è stato accoltellato fuori da casa sua a Londra dopo aver ricevuto molteplici minacce dalle autorità iraniane. Si è trasferito in Israele dopo aver dichiarato di “non sentirsi più al sicuro nel Regno Unito”. Quindi la minaccia è serissima.
Che l’Iran volesse uccidere i dissidenti iraniani in Europa è un fatto noto dal 1979. Ma la minaccia non si ferma alla lingua farsi e investe chi, in inglese, in tedesco o in svedese, difende Israele in tribunale, in Parlamento o in un’associazione. Nel mirino non ci sono soltanto basi americane e sinagoghe (il premier inglese Burnham la settimana scorsa ha accusato Teheran), ma anche personalità pubbliche attive nel fronte pro Israele.
“Come faccio a sapere che l’Iran non sta inviando nuovi agenti in Svezia?”, si è chiesta Saskia Pantell parlando con il quotidiano svedese Expressen. Pantell, presidente della Federazione sionista di Svezia, è minacciata di morte da Teheran. Un uomo e una donna, che fingevano di essere rifugiati afghani, erano arrivati in Svezia. Dopo aver scoperto gli indirizzi di casa di Pantell e Aron Verständig, li seguirono e scattarono fotografie. Poi sono stati arrestati. Verständig è il presidente del Consiglio delle comunità ebraiche svedesi.
Anche Volker Beck, presidente della Società di amicizia Germania-Israele, è scampato a un complotto della forza iraniana al Quds per ucciderlo. Beck racconta allo Spiegel che deve la sua vita al Mossad. “Anche per portare a spasso il cane serve un veicolo blindato” racconta Beck. “Ho ridotto drasticamente gli appuntamenti fuori casa”.
Il complotto iraniano alla sua vita è stato reso pubblico dopo che il principale sospettato, identificato solo come Ali S., cittadino danese, è stato accusato di tentata cospirazione per omicidio e incendio doloso aggravato. Tawab M., cittadino afghano che secondo i pubblici ministeri ha svolto un ruolo di supporto, è accusato di tentata cospirazione per omicidio. Secondo il reportage dello Spiegel, i servizi di intelligence di vari paesi, a cominciare dal Mossad israeliano, hanno monitorato Ali S., operativo della Forza Quds sospettato di pianificare l’assassinio di Beck e del presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania Josef Schuster.
Lo scorso aprile, una bomba è esplosa fuori dalla sede di Christians for Israel a Nijkerk, in Olanda. Un mese dopo il 7 ottobre, Alejo Vidal-Quadras, capo del Partito Pololare in Catalogna, vicepresidente del Parlamento europeo dal 2009-2014 e membro di un gruppo pro Israele, è stato raggiunto da un colpo di pistola in pieno volto esploso da distanza ravvicinata. Cinque attentati, una sola regia possibile.
Vidal-Quadras tornava a casa verso l’ora di pranzo. Si trovava a trenta metri dal suo appartamento nel quartiere di Salamanca nel centro di Madrid, quando un uomo lo ha chiamato “Hola, señor”, facendolo voltare. E’ stato colpito a distanza ravvicinata con una pistola Parabellum calibro 9 mm, così chiamata in onore del motto latino “si vis pacem, para bellum”.

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Giulio Meotti

Giulio Meotti è giornalista de «Il Foglio» dal 2003. È autore di numerosi libri, fra cui Non smetteremo di danzare. Le storie mai raccontate dei martiri di Israele (Premio Capalbio); Hanno ucciso Charlie Hebdo; La fine dell’Europa (Premio Capri); Israele. L’ultimo Stato europeo; Il suicidio della cultura occidentale; La tomba di Dio; Notre Dame brucia; L’Ultimo Papa d’Occidente? e L’Europa senza ebrei.