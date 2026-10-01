Nessuno guarda più il Myanmar

Eppure formalmente la Malaysia continua a dire di non riconoscere il nuovo governo birmano e di mantenere il riferimento al piano di pace dell’Asean. Ma la cosmesi diplomatica costruita da Min Aung Hlaing negli ultimi mesi sta producendo il suo effetto. Dopo il viaggio in Cina, quello in India e le visite in Laos e Cambogia, il capo della giunta diventato presidente è riuscito a riportare Naypyidaw dentro i circuiti diplomatici regionali. A giugno Xi Jinping aveva pubblicamente sostenuto la nuova leadership birmana e la cooperazione con il paese. Il resto, intanto, scompare dai radar. Nella divisione del mondo che sta prendendo forma sotto Donald Trump, il Myanmar è sempre più una questione asiatica, dunque cinese. E il conflitto birmano, una delle guerre più devastanti dell’Asia contemporanea, rischia così di diventare niente più che rumore di fondo. Solo l’altro ieri a Kyauktaw, nello stato di Rakhine, un attacco aereo attribuito all’esercito birmano contro un mercato ha ucciso almeno 49 persone e ne ha ferite 58. L’Arakan Army, che controlla il territorio, accusa la giunta di avere colpito deliberatamente civili.