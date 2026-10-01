Benzina sul preside, incendi, proteste. I liceali in Francia assaltano le scuole

Parigi. Carenza di insegnanti e personale, classi sovraffollate, edifici scolastici degradati e orari sempre più pesanti. Sono questi i principali motivi all'origine delle proteste degli studenti delle scuole superiori francesi, che da giorni moltiplicano le azioni contro il governo, accusato di non fare abbastanza e anzi di aggravare le loro condizioni con la nuova manovra finanziaria (presentata oggi dal primo ministro Sébastien Lecornu) che prevede 43 miliardi di tagli complessivi per riportare il deficit al 5 per cento del pil entro il 2027: tagli che colpiscono duramente il settore pubblico, scuola compresa.

Le prime proteste sono esplose poco dopo l'inizio dell'anno scolastico. In Bretagna, anzitutto, al liceo Théodore-Monod di Le Rheu, vicino a Rennes, dove gli studenti hanno denunciato "problemi di natura umana e materiale". Ma è a Créteil, periferia a sud-est di Parigi, che il movimento si è inasprito. All'indomani di uno sciopero degli insegnanti contro la mancanza di risorse e di personale, il 17 settembre gli studenti del liceo Saint-Exupéry hanno deciso di bloccare l'istituto, dicendosi trascurati dal ministero dell'Istruzione. "I professori ci hanno spiegato i motivi del loro malcontento e abbiamo deciso di unirci a loro", ha raccontato a France Info Cheick Sanogo, studente del primo anno di liceo. Da Créteil, epicentro della rivolta, il movimento si è propagato nell'Île-de-France, la regione parigina, e progressivamente in tutto il paese, coinvolgendo in totale oltre 400 istituti.

Ad accelerare la diffusione della protesta sono stati i social network, "La mobilitazione ha assunto proporzioni inaspettate", ha detto lo studente del Saint-Exupéry a France Info, grazie ai molti video che girano "su TikTok, Snapchat e Instagram e stanno ottenendo tantissime visualizzazioni". Negli ultimi giorni la situazione è degenerata, con incendi, aggressioni al personale scolastico e scontri con la polizia in tutto il paese. A Nantes, un incendio ha devastato l'ingresso e la facciata del liceo Nelson Mandela e a Lille sono stati dati alle fiamme numerosi cassonetti della spazzatura e biciclette elettriche nei pressi del liceo César Baggio. Ma l'episodio più grave è stato registrato al liceo Victor Hugo di Marsiglia, dove "il preside, il vicepreside, la segretaria generale e il caposquadra sono stati aggrediti e cosparsi di benzina", ha denunciato la regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Secondo le cifre ufficiali diffuse mercoledì dal ministero dell'Interno, 625 persone sono state fermate e 83 agenti di polizia e gendarmi sono rimasti feriti. Sono invece 85 studenti e 34 membri del personale scolastico i feriti dall'inizio del movimento, secondo quanto comunicato dal ministero dell'Istruzione. A Tours, in particolare, un ragazzo è stato ferito gravemente alla testa e ricoverato d'urgenza in ospedale, dopo un probabile colpo di Lbd ("lanciatore di proiettili di difesa") da parte della polizia.

Dinanzi alla radicalizzazione delle proteste e al loro allargamento alle università, il premier Lecornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi. Per i servizi segreti la mobilitazione degli studenti è una "manovra organizzata dalla France insoumise (Lfi) e dai suoi rappresentanti dell'estrema sinistra", ha riferito Matignon in una nota al termine della riunione. L'accusa è stata contestata dal partito guidato da Jean-Luc Mélenchon, che a sua volta ha accusato il governo di "sprofondare nel complottismo", definendo quello degli studenti un movimento spontaneo nato dall'esasperazione. Ma è proprio Mélenchon ad aver cavalcato e aizzato la protesta fin dai primi giorni, puntando il dito contro le forze dell'ordine e i suoi metodi. "Siamo fieri di essere alle porte dei licei per difendere i nostri ragazzi dalla barbarie della polizia", ha dichiarato il guru di Lfi. E il sindaco di Saint-Denis in quota Lfi, Bally Bagayoko, è anche sceso in strada tra i ragazzi, ballando con loro e affermando che "la reazione violenta può essere legittima o comprensibile di fronte all'azione delle forze dell'ordine".