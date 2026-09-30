Da Bruxelles il via libera: più tagli alle accise per tutti

Bruxelles. Di fronte all’inverno “più duro” sul fronte dell’energia dalla crisi del gas del 2022, la Commissione di Ursula von der Leyen ha promesso di adottare un approccio pragmatico e flessibile con gli stati membri che intendono aiutare cittadini e imprese alle prese con l’aumento dei costi del carburante e delle bollette. “Affrontare il problema dei prezzi elevati dell’energia è una priorità assoluta per gli stati membri, per me e per la Commissione. Siamo determinati ad affrontare questa situazione con apertura mentale, pragmatismo e flessibilità”, ha detto ieri il commissario all’Energia, Dan Jorgensen, al termine di una riunione informale con i ministri dei Ventisette a Dublino. La strategia di elettrificazione e investimenti in rinnovabili e nucleare per ridurre la dipendenza dagli idrocarburi rimane valida. La Commissione insiste anche sulle raccomandazioni di riduzione della domanda, come l’incentivazione dei trasporti pubblici o i limiti alle temperature del riscaldamento. Ma, nel momento in cui i governi moltiplicano gli interventi fiscali per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti e del gas, l’esecutivo comunitario ha smesso di opporsi. “Nel breve periodo sono necessarie anche misure di sostegno, in particolare per le fasce della nostra società e della nostra economia più colpite”, ha riconosciuto Jorgensen.

Nell’Ue il panico per una potenziale crisi energetica dovuta a una penuria di diesel, a causa di un divieto di esportazione imposto dall’Amministrazione Trump, si è allentato negli ultimi giorni. “Per quanto riguarda la preparazione all’inverno, non ravvisiamo rischi immediati per l’approvvigionamento energetico in Europa”, ha detto il commissario Jorgensen: “Abbiamo lavorato e stiamo lavorando intensamente per garantirlo, in stretta collaborazione con gli stati membri e con il settore”. Rimangono problemi con gli stoccaggi di gas, in particolare in Germania e nei Paesi Bassi, dove i livelli sono ben al di sotto dell’80 per cento previsti dalla legislazione dell’Ue. Ma il problema più grande riguarda i prezzi. Per il gas rimane a circa 70 euro al megawatt/ora (con ripercussioni sul prezzo dell’elettricità). Per il petrolio è ancora sopra i 100 dollari al barile. “Questo livello di prezzi non deve diventare la nuova normalità”, ha detto Jorgensen.