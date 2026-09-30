Bibi, Bar, gli Emirati e i rischi del dito puntato

Sembrava che il 7 ottobre, la tragedia profonda, il dolore collettivo, potesse ricucire, invece ha diviso e il trauma si è trasformato in una lotta continua e asfissiante che fa smarrire il percorso per la ricerca giusta delle mancanze: chi non ha tenuto gli occhi aperti sulla Striscia, chi non ha ascoltato gli avvertimenti, chi si è illuso che un terrorista potesse diventare un uomo d’affari. Si fa la corsa a puntare il dito contro Bibi, che in quanto primo ministro ha più che una responsabilità. Bibi corre per scaricare le responsabilità sull’esercito o sull’ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, che, dopo il 7 ottobre, chiese scusa agli israeliani ma rimase al suo posto promettendo che ci sarebbe stato il tempo delle inchieste. Il tempo non è arrivato, non per colpa di Bar, ma scaricare la colpa da una carica all’altra non aiuta Israele a guarire. E’ un cortocircuito pericoloso che mostra un apparato ormai sfilacciato. Anche la notizia della visita di Netanyahu negli Emirati ne è un segnale: un viaggio del genere non sarebbe stato dovuto comunicato prima del ritorno del premier in patria. Sembra che da ogni parte ci sia una corsa ad asservire la sicurezza alla politica e Israele non può permetterselo.