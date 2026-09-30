Accuse tra Kabul e Islamabad, “lo Stato islamico s’infiltra dal Pakistan”

Amman. I funzionari dell’Emirato islamico dell’Afghanistan (Iea) hanno dichiarato domenica che le proprie forze hanno ucciso 28 combattenti nella provincia orientale di Nuristan, tra cui militanti dello Stato islamico arrivati dal Pakistan. Hanno accusato le milizie pachistane di sostenere questi combattenti. Islamabad ha definito le accuse “futili, infondate e prive di qualsiasi fondamento di verità”. Anche sugli attacchi pachistani condotti la scorsa settimana sul territorio afghano circolano versioni nettamente divergenti, in un contesto di crescente tensione tra i due paesi vicini.

Una visita congiunta di alti funzionari della sicurezza turchi e qatarini, avvenuta il 16 settembre, seguita dalla successiva visita del capo dell’intelligence turca nel vicino Pakistan, ha alimentato tra gli osservatori le speculazioni su un possibile rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza, oppure su una visita volta a fare pressione sull’Emirato islamico dell’Afghanistan. Alla visita ha fatto seguito un attacco a un posto di polizia pachistano condotto da un gruppo ritenuto legato alle autorità di Kabul. I raid aerei pachistani sono stati condotti tra le 3 e le 4 del mattino del 21 settembre in alcune province sul lato afghano della Linea Durand: sono stati i primi dal mese di giugno, quando erano rimaste uccise decine di persone. Mentre il ministero dell’Informazione di Islamabad ha riferito che lunedì scorso erano stati colpiti tre siti e che erano stati uccisi “28 terroristi, oltre a diversi attentatori suicidi”, l’Emirato islamico dell’Afghanistan, controllato dai talebani, ha denunciato vittime civili. La Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha confermato che “almeno tre civili, tra cui un uomo, una donna e una ragazza, sono stati uccisi e altri quattro feriti in quelli che appaiono raid” nella provincia di Kunar, mentre altri due siti sono stati colpiti nella provincia di Paktika. Data l’assenza di un accesso indipendente dei media in tutto l’Afghanistan da quando l’Emirato ha preso il potere cinque anni fa, le notizie sulle vittime e sulle circostanze degli attacchi restano estremamente difficili da verificare.

Il 17 settembre, il giornalista afghano e consulente geopolitico Bilal Sarwary, che vive in Canada, ha dichiarato al Foglio, a proposito dei colloqui e delle ostilità in corso tra Afghanistan e Pakistan, che “qui c’è qualcosa di più della sola militanza lungo la Linea Durand”, riferendosi al confine occidentale del Pakistan, riconosciuto a livello internazionale ma mai riconosciuto dall’Afghanistan. “Il bombardamento pachistano su Kabul è stato un attacco alla sovranità afghana, che ha approfondito un risentimento già molto forte”, ha aggiunto. Il Pakistan ha colpito Kabul con diversi raid nei mesi scorsi, tra cui un attacco del 16 marzo che, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, avrebbe provocato almeno “269 morti civili” in un centro di riabilitazione dalla tossicodipendenza, anche se, secondo quanto riferito dal personale dell’ospedale, “le cartelle cliniche dei pazienti risultano distrutte dai raid aerei” e “il numero reale potrebbe essere significativamente più alto”. Le autorità dell’Emirato islamico dell’Afghanistan hanno stimato il bilancio delle vittime a oltre 411.

L’ambasciata del Pakistan in Afghanistan aveva sostenuto all’epoca che gli attacchi erano stati “diretti esclusivamente contro infrastrutture terroristiche e militari. Tra gli obiettivi colpiti, depositi di droni e infrastrutture di supporto tecnico, oltre a siti di munizioni, utilizzati dai talebani afghani per condurre attacchi contro civili pakistani innocenti”, sottolineando che “nessun ospedale, centro di riabilitazione dalla tossicodipendenza o struttura civile è stato preso di mira”.

“Il Pakistan ha contribuito a creare un mostro di Frankenstein attraverso decenni di sostegno ai talebani”, ha detto Sarwary, che ha lasciato il proprio paese nel 2021 dopo vent’anni di reportage sul campo. “Le famiglie afghane non dovrebbero pagarne il prezzo. Turchia e Qatar hanno canali aperti con entrambe le parti, ma qualsiasi mediazione deve affrontare l’aggressione pachistana insieme alla questione della Linea Durand, mettendo al primo posto le vite dei civili”.