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Xi Jinping è in America. L'insolita accoglienza di Trump
Era dal 2015 che il presidente cinese non si recava in visita di stato negli Stati Uniti. Il saluto sulla pista d'atterraggio è un gesto che di solito non viene fatto da un presidente americano, che per convenzione accoglie l'ospite direttamente alla Casa Bianca
24 SET 26
Ultimo aggiornamento: 06:03
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto il presidente cinese Xi Jinping con una cerimonia insolitamente sfarzosa alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per consuetudine, i leader statunitensi non accolgono i capi di Stato in arrivo all'aeroporto, preferendo riservare il ricevimento alla Casa Bianca. E Xi a maggio non aveva accolto Trump all'aeroporto di Pechino quando il presidente americano era recato in visita di stato. La diplomazia cinese si concentra spesso sulla simmetria di reciprocità durante le visite attentamente pianificate, l'ostentazione dell'ospitalità per Trump è un tentativo di andare oltre il ricevimento di Pechino, come gesto di cortesia nei confronti del suo ospite. L'arrivo di Xi ha dato il via alla prima visita di stato cinese a Washington dal 2015. Entrambi i leader sono attenti al simbolismo anche dei gesti più piccoli.