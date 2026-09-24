I fondi scongelati all’Ungheria

L’Ungheria ha rafforzato i poteri dell’Autorità per l’integrità, ha aumentato la trasparenza sui conflitti di interessi legati alle fondazioni di interesse pubblico (che saranno chiuse), ha rafforzato i controlli sui fondi dell’Ue e la trasparenza negli appalti pubblici, e ha aderito alla Procura europea. “Le riforme danno risultati concreti”, ha detto Ursula von der Leyen. Magyar è andato ben oltre, procedendo a una “de-orbanizzazione” delle principali istituzioni grazie alla super maggioranza costituzionale ottenuta alle elezioni. E’ una buona notizia per l’Ungheria, l’Ue e i contribuenti europei, che hanno versato a Budapest decine di miliardi di euro, in buona parte dirottati verso gli oligarchi vicini a Orbán. In questo contesto è grave che il governo di Giorgia Meloni abbia chiesto di abolire la condizionalità sullo stato di diritto nei negoziati sul Bilancio 2028-34. Sullo stato di diritto “non sono ammissibili forme di condizionalità finanziaria di alcun tipo”, ha detto il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, martedì. Difendere l’Italia e gli italiani significa anche fare in modo che i loro soldi non finiscano nelle tasche di regimi corrotti e autoritari.