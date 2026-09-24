Gli hacker che pretendono una rettifica dall'Fbi

C'è almeno un elemento che rende questa storia diversa dalle solite rivendicazioni di questo tipo di gruppi. ShinyHunters dichiara che l'obiettivo non è economico, come nella natura dei consueti ransomware. Il gruppo chiede invece all'Fbi di ritrattare parte di un avviso pubblico diffuso lo scorso maggio, in cui l'agenzia descriveva le sue tattiche parlando di molestie verso le vittime e i loro familiari e di episodi di swatting, la pratica di segnalare false emergenze per fare intervenire la polizia armata a casa di qualcuno. ShinyHunters nega quelle accuse e vuole che l'Fbi le corregga.

E’ un capovolgimento che vale la pena notare. Normalmente è un'istituzione a definire pubblicamente chi è un criminale e con quali metodi opera, mentre qui è il criminale a reclamare un contraddittorio, quasi come farebbe un'azienda colpita da un articolo che ritiene scorretto, con tanto di scadenza per la rettifica. Il dettaglio non è marginale: mostra un gruppo che si preoccupa della propria reputazione quanto e più del bottino, e che usa la violazione come leva per riscrivere la narrazione pubblica su di sé, più che per un riscatto.