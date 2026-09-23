Zelensky descrive il terrore insaziabile di Putin

Milano. Ieri rivolgendosi all’Assemblea generale dell’Onu, davanti anche ai rappresentanti della Federazione russa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto: “Sappiamo che Putin ha detto di recente ancora una volta che conquisterà la nostra regione di Donetsk, gli servono solo pochi mesi. E’ forse la diciassettesima o diciottesima volta in cinque anni che fa questa promessa. E’ sempre la stessa storia: ancora pochi mesi, poi sposta la scadenza, e la sposta di nuovo. Putin farà lo stesso anche questa volta. Ma dopo, renderà ancora una volta chiaro al mondo che nemmeno la nostra regione di Donetsk gli basta”. Putin è insaziabile, dice Zelensky, e “più a lungo sarà in grado di condurre questa guerra, più male lascerà dietro di sé in questo mondo”.

“Il terrore russo non si ferma mai”, ha detto l’ambasciatrice dell’Ue in Ucraina, Katarina Mathernova, raccontando l’attacco russo di ieri mattina in centro a Kyiv, due morti, più di 40 feriti, i “droni dell’orrore” russi, i Geran-5, di nuovo all’opera, poco prima che il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, incontrasse il segretario di stato americano, Marco Rubio per discutere di un vaghissimo “cessate il fuoco limitato” per il grano e l’energia; poco prima del discorso di Zelensky al Palazzo di Vetro; poco prima che un elicottero russo Mi-8 proveniente dall’exclave russa di Kaliningrad entrasse nello spazio aereo polacco per 300 metri, si fermasse 42 secondi, e poi con l’arrivo dei caccia polacchi se ne tornasse indietro – “la Russia sta ancora una volta testando la prontezza dei nostri sistemi di difesa aerea”, ha detto il governo di Varsavia.

La successione temporale è importante, perché dimostra, ancora e ancora, che Putin è convinto di poter intensificare e allargare la sua guerra all’Ucraina e all’Europa perché è rimasto impunito: “Non ci sono i prerequisiti per entrare in un processo di negoziati di pace”, ha detto il suo portavoce Dmitri Peskov, ma Rubio ha comunque invitato il capo del Cremlino al G20 di Miami a dicembre. Mosca non vuole nessuna pace. Anzi, vuole più guerra, non solo contro gli ucraini. Zelensky ha usato la sua trasferta newyorchese per circostanziare la minaccia russa della guerra all’Europa, anche ieri dal podio dell’Onu: il suo strumento è la paura, sono i droni, i missili, le provocazioni, le incursioni, “qualsiasi cosa che possa far preoccupare i governi europei più per l’escalation che per sostenere l’Ucraina”, ha detto in uno dei suoi incontri Zelensky. L’obiettivo non è conquistare un altro paese, ma spezzare l’unità occidentale e “se ogni violazione resta senza risposta, Mosca continua ad andare a vedere dov’è la linea successiva” da superare.