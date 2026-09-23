La Normale apre a Judith Butler in nome di Ciampi, ma ha chiuso ad accordi con Israele

“Possiamo avere posizioni diverse su Hamas come organizzazione politica, così come sulla resistenza armata, ma penso che sia più onesto, storicamente più corretto, affermare che il 7 ottobre sia stato un atto di resistenza armata” ha detto Butler. “Non un attacco terroristico, non un attacco antisemita: è stato un attacco contro gli israeliani. E sai, questo attacco non mi è piaciuto, l’ho detto pubblicamente. Tuttavia, sarei davvero stupida se decidessi che l’unica violenza in questa regione è contro il popolo israeliano. La violenza subìta dai palestinesi dura da decenni. Si è trattato di una rivolta scaturita da una condizione di sottomissione e diretta contro un apparato statale violento. Si può essere a favore o contro la resistenza armata. Si può essere a favore o contro Hamas. Ma chiamiamola, quantomeno, resistenza armata. Dopodiché potremo discutere se la riteniamo giusta o se abbiano agito correttamente”.