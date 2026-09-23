Il voto all’Onu è un esercizio di bilanciamento

I funzionari di Pechino richiamano spesso, non a caso, la “Carta delle Nazioni Unite”, perché piegare le istituzioni multilaterali ai propri interessi è per Xi anche un modo per rafforzare la leadership cinese nel Sud globale. Anche la riforma del Consiglio di sicurezza è terreno di scontro, con Cina e Russia che pur dicendosi aperte a un cambiamento lo bloccano di fatto, e paralizzano le decisioni più operative. Guterres è stato più volte accusato, specie durante il Covid, di evitare rotture esplicite con Pechino, e anche il prossimo segretario generale dovrà essere un equilibrista: non a caso il rischio più grosso della costaricana Rebeca Grynspan è il veto finale di Russia e Cina.