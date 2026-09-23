Chi sale e chi scende nella corsa a sostituire Guterres all’Onu

Grossi è stato il più diretto, affermando che “il mondo sta vivendo il più alto numero di conflitti armati degli ultimi quarant’anni” e che l’organizzazione è “assente dalla risoluzione dei conflitti più gravi”. La Grynspan, ha fatto riferimento alla sua esperienza nella negoziazione dell’accordo sul Mar Nero. La Bachelet ha sottolineato che il Segretario Generale deve utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione . Sall ha raccontato di quando dopo l’inizio della guerra in Ucraina, si è recato a Mosca e Kyiv in rappresentanza dell’Unione Africana per difendere gli interessi di un continente di 1,5 miliardi di persone colpite dal blocco del porto di Odessa e dalla carenza di fertilizzanti. La Rodrigues-Birkett ha detto che “il Segretario Generale non può permettersi il lusso di non provarci”. La Espinosa si è soffermata sul cambio climatico.

Il 30 luglio, al primo voto formale, i candidati sono saliti a sette, con l’aggiunta di Olara Otunnu, già rappresentante permanente dell’Uganda all’Onu e ministro degli Esteri. Nello straw poll, il voto informale con cui i membri del Consiglio di sicurezza misurano il consenso sui candidati, ogni paese può esprimere un giudizio favorevole, contrario o nessuna opinione. A sorpresa è partita davanti Rebecca Grynspan, con dieci voti favorevoli, seguita dalla guyanese Carolyn Rodrigues-Birkett con nove e da Rafael Grossi con sette. Più indietro Macky Sall e Michelle Bachelet, entrambi a sei, Maria Fernanda Espinosa a cinque e Otunnu a due. Nel secondo voto, il 21 agosto, Rodrigues-Birkett è passata in testa con otto voti favorevoli, contro i sette di Grynspan e Grossi. Sall è rimasto stabile, mentre Otunnu ha guadagnato consensi. La corsa di Bachelet, invece, è crollata: dopo il cambio di governo in Cile, da Gabriel Boric a José Antonio Kast, Santiago le ha ritirato il sostegno e i suoi voti favorevoli sono scesi a due. Le altre due candidate latinoamericane, Espinosa e Ivonne Baki, entrata in corsa per iniziativa delle Tonga, non sono riuscite a imporsi: Baki ha addirittura raccolto zero voti favorevoli. Nel terzo voto, quello del 18 settembre scorso, la costaricana Grynspan è tornata in testa con nove voti favorevoli, davanti agli otto di Rodrigues-Birkett. Grossi è sceso a cinque, anche per le conseguenze diplomatiche della posizione di Javier Milei sulle Falkland, che gli ha fatto perdere l’appoggio britannico. Lo ha raggiunto Otunnu, mentre Sall ha ottenuto anch’egli cinque voti favorevoli, ma con nove contrari. Bachelet, ormai ridotta a un solo voto favorevole, si è ritirata. Restano in gara anche Espinosa e Baki, ma senza segnali di crescita: la prima ha ottenuto tre voti favorevoli, la seconda nessuno.