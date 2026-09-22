Trump incontra Burnham e Zelensky e si mostra benevolo. Le proposte di Kyiv

Donald Trump ha passato soltanto una giornata e mezzo a New York, il tempo per parlare all’Assemblea generale dell’Onu e magnificare le sue decisioni di politica estera – anche se una la deve ancora prendere: se “annientare” o no l’Iran – ribattezzando l’AI in “super-intelligenza”, la SI, e celebrando l’operato americano nel mondo: ha iniziato cupissimo, ha finito ricordando persino “la giustizia” per i popoli del mondo, e nel mezzo non ha menato troppo gli alleati, forse perché ormai è tutto rotto. Poi ha fatto qualche incontro, tra cui la sua prima volta con il britannico Andy Burnham e l’appuntamento con l’ucraino Volodymyr Zelensky.

I media britannici oggi avevano in bella vista la notizia dell’aiuto che il Regno Unito sta dando ai sauditi, alle prese con un’offensiva degli houthi, sostenuti dall’Iran, e con richieste di aiuto agli Stati Uniti finite nel vuoto. Il sostegno inglese non dovrebbe essere un problema per Trump, che però ha molte rimostranze nei confronti di Londra, in particolare per quel che riguarda la sua politica nei confronti di Israele (il governo inglese ha bloccato l’acquisto di prodotti degli insediamenti ebraici in Cisgiordania) e un po’ tutto il resto, dalle regole sull’intelligenza artificiale – ribadite in mattinata da Burnham in una colazione con i ceo del settore – fino alla cessione della sovranità delle isole Chagos, che per Trump è una cosa “terribile” e che Burnham, un po’ incerto, ha detto di voler rivedere. Poi ci sono i dazi e l’Ucraina, assieme agli attacchi “ibridi” della Russia all’Europa di cui il presidente americano sembra infischiarsene. Burnham ha preso le misure a Trump e il risultato all’apparenza sembra buono, il premier se l’è cavata con una buona risposta sull’immigrazione e ha incassato un complimento da Trump che lo ha definito “a natural business person”, che non è quel che gli inglesi direbbero del loro premier ma qui non si fa gli schizzinosi. C’è “una buona connessione”, ha detto Burnham, “le releazioni sono up”, ha detto Trump, migliori di quelle con l’ex premier Keir Starmer, che per Burnham è già di per sé un successo. Restano però le scelte che il Regno Unito deve prendere, come il riavvicinamento all’Ue – Burnham vuole nel manifesto del suo Labour frasi forti contro l’isolamento della Brexit – che non possono che metterlo di traverso con un’America che dell’unità e della forza dell’Europa nei migliori dei casi non s’interessa, nei peggiori tenta di minare.

La guerra russa contro l’Ucraina resta il tema più rilevante per gli europei e per Londra, che guida molte delle iniziative nel garantire il sostegno a Kyiv – in questo c’è una continuità tra governi conservatori e laburisti invero unica. Trump ha liquidato la questione nel suo discorso con il solito: dobbiamo porre fine a questa guerra in cui muoiono tante persone, e ha aggiunto un vago: la fine arriverà prima di quanto molti pensano, ma la fiducia degli alleati, come si sa, è consumata da anni di indifferenza e di abboccamenti tra Washington e Mosca.